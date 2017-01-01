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На ВДНХ началась реставрация шпиля и звезды павильона «Центральный»

Автор:
Max_019
Дата публикации:
23:24
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На ВДНХ продолжается массовая реставрация павильонов. На днях леса шпиля и венчающую его звезду на павильоне «Центральный» закрыли специальной конструкцией, тепляком, — для реставрационных работ нужны строго определённые условия и температурный режим. Сначала стальную поверхность звезды расчистят, удалят остатки краски — она не везде покрыта позолотой и есть многочисленные участки подкраски. Затем выполнят реставрационные вставки там, где это необходимо, — большое количество металла повреждено коррозией. Только потом реставраторы приступят к золочению — это финальный и, тем не менее, основной этап многослойной и трудоемкой работы. Высота павильона от нижней точки — 89 метров, шпиля — 31 метр, а звезды с основанием — 8 метров. Реставраторы подсчитали, что площадь золочения составит 140 квадратных метров.

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