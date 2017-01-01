"Мерседес" насмерть сбил сотрудника ДПС на Новом Арбате

Автор: tim777 Дата публикации: 00:31

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25 сентября поздним вечером в центре Москвы произошло ДТП. На улице Новый Арбат а/м "Мерседес" совершил наезд на пешехода. Водитель представительского "Мерседеса" двигался по улице Новый Арбат в направлении области. На пересечении с Садовым кольцом в районе дома №30, двигаясь по резервной полосе он совершил наезд на сотрудника ГИБДД. От мощного удара полицейского отбросило в сторону и протащило по асфальту несколько десятков метров. От полученных травм он скончался на месте происшествия. Как сообщили очевидцы, номера"Мерседеса" относились к государственной серии "АМР". В настоящий момент на месте ДТП работают несколько экипажей ДПС, следственно-оперативная группа и наряды полиции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.