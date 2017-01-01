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Главная  /  Репортажи  /  "Мерседес" насмерть сбил сотрудника ДПС на Новом Арбате

"Мерседес" насмерть сбил сотрудника ДПС на Новом Арбате

Автор:
tim777
Дата публикации:
00:31
  • 119
  • 1

25 сентября поздним вечером в центре Москвы произошло ДТП. На улице Новый Арбат а/м "Мерседес" совершил наезд на пешехода. Водитель представительского "Мерседеса" двигался по улице Новый Арбат в направлении области. На пересечении с Садовым кольцом в районе дома №30, двигаясь по резервной полосе он совершил наезд на сотрудника ГИБДД. От мощного удара полицейского отбросило в сторону и протащило по асфальту несколько десятков метров. От полученных травм он скончался на месте происшествия. Как сообщили очевидцы, номера"Мерседеса" относились к государственной серии "АМР". В настоящий момент на месте ДТП работают несколько экипажей ДПС, следственно-оперативная группа и наряды полиции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

  • 119
  • 1

Комментарии (1)

  • tim777
    01:04
    АГН в 1:00: http://www.mskagency.ru/materials/2708341
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