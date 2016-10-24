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Возгорание автомобиля произошло на севере Москвы

Автор:
Valentina23
Дата публикации:
09:39
  • 32
  • 2

На круговом движении на улице Фестивальная в Москве загорелся автомобиль. Сведений о пострадавших нет.

  • 32
  • 2

Комментарии (2)

  • mreportertv
    08:39
    Уважаемый автор, уточните, пожалуйста, город, в котором произошло ЧП.
  • mreportertv
    08:39
    А также уточните, пожалуйста, дату съёмки. И год. Спасибо.
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