Испытание водой и паром: в Алапаевске не устраняют коммунальную аварию в подъезде жилого дома
- Автор:
- Сергей Крупанов
- Дата публикации:
- 08:40
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Там, по словам мобильного репортёра, коммунальную аварию не устраняют со вчерашнего дня. В результате подъезд заволокло паром, а на стенах и потолке - капли воды.
Местный житель рассказывает, что было совершено несколько десятков звонков в различные инстанции - от управляющей компании до местных депутатов. Однако "воз и ныне там". Люди возмущены таким обслуживанием. И надеются, что найдётся служба, которая, наконец, устранит коммунальную аварию.
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