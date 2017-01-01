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Испытание водой и паром: в Алапаевске не устраняют коммунальную аварию в подъезде жилого дома

Автор:
Сергей Крупанов
Дата публикации:
08:40
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Испытание водой и паром проходят жители дома 56 на улице Сафонова в Алапаевске.

Там, по словам мобильного репортёра, коммунальную аварию не устраняют со вчерашнего дня. В результате подъезд заволокло паром, а на стенах и потолке - капли воды.

Местный житель рассказывает, что было совершено несколько десятков звонков в различные инстанции - от управляющей компании до местных депутатов. Однако "воз и ныне там". Люди возмущены таким обслуживанием. И надеются, что найдётся служба, которая, наконец, устранит коммунальную аварию.
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