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Многоэтажка рухнула и едва не погребла заживо оператора крана

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
12:11
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Когда демонтаж идёт не по плану - случиться может всё, что угодно. Доказано - этими кадрами из КНР.

Здесь заброшенную блочную многоэтажку, вроде бы, сносили по давно отработанной схеме - с помощью крана. Однако - не рассчитали траекторию обрушения. В итоге груда обломков посыпалась прямиком на саму машину. Казалось, оператор в кабине - может быть погребён под ними заживо.

Однако ему повезло: большая часть фрагментов упала где-то рядом. Мужчина, как сообщается, отделался испугом.
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