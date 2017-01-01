Многоэтажка рухнула и едва не погребла заживо оператора крана
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 12:11
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Здесь заброшенную блочную многоэтажку, вроде бы, сносили по давно отработанной схеме - с помощью крана. Однако - не рассчитали траекторию обрушения. В итоге груда обломков посыпалась прямиком на саму машину. Казалось, оператор в кабине - может быть погребён под ними заживо.
Однако ему повезло: большая часть фрагментов упала где-то рядом. Мужчина, как сообщается, отделался испугом.
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