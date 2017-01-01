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Появилось видео наезда на сотрудника ГИБДД в Москве

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
12:59
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В Сети опубликовали видео наезда на сотрудника ГИБДД в Москве. ДТП попало в объектив уличных камер наблюдения.

Авария произошла 25 сентября поздним вечером в центре столицы - на улице Новый Арбат. По словам очевидцев, водитель представительского "Мерседеса" с государственными номерами "А848МР97" двигался по резервной полосе, на которой в тот момент находился полицейский. Мощным ударом об передний капот автомобиля мужчину отбросило в сторону и протащило по асфальту несколько десятков метров.

На место ДТП прибыли несколько экипажей ДПС, следственно-оперативная группа, наряды полиции и сотрудники "скорой помощи". Однако пострадавший от полученных травм скончался на месте происшествия.

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