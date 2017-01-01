Появилось видео наезда на сотрудника ГИБДД в Москве
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 12:59
-
- 6
Авария произошла 25 сентября поздним вечером в центре столицы - на улице Новый Арбат. По словам очевидцев, водитель представительского "Мерседеса" с государственными номерами "А848МР97" двигался по резервной полосе, на которой в тот момент находился полицейский. Мощным ударом об передний капот автомобиля мужчину отбросило в сторону и протащило по асфальту несколько десятков метров.
На место ДТП прибыли несколько экипажей ДПС, следственно-оперативная группа, наряды полиции и сотрудники "скорой помощи". Однако пострадавший от полученных травм скончался на месте происшествия.
- 6
Комментарии (0)