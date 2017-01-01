Смертельное ДТП произошло на трассе под Чебаркулем
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 13:44
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Водитель легковушки на трассе М-5 пытался обогнать большегруз по встречной, но не успел вовремя вернуться в свой ряд. После мощного удара автомобиль забросило на отбойник. Другие машины резко затормозили - и из-за этого столкнулись друг с другом.
Сообщается, что на спидометре машины, совершавшей обгон, застыла отметка в 120 километров в час. В результате лобового столкновения погибли оба водителя, и женщина-пассажир. Еще одного человека с травмами увезли в больницу.
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