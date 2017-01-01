Мебельный комбинат загорелся в городе Чехов

"Вода, вода": последствия урагана "Ирма" на юге Флориды сняли на видео

В Астрахани городской пляж превратили в свалку

Пожар произошёл в Эрмитаже в Санкт-Петербурге (ВИДЕО)

Мотоциклист предотвратил попытку суицида на Минском шоссе в Москве

Приближающиеся смерчи напугали экипаж корабля на Дальнем Востоке

Водитель "Porsche" устроил дрифт на газоне у главного здания МГУ

В Сочи после дождя затопило проезжую часть

Новая эстакада открылась через железнодорожные пути Павелецкого направления на юге Москвы

8 человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом на трассе М4 в Видном

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Смертельное ДТП произошло на трассе под Чебаркулем

Смертельное ДТП произошло на трассе под Чебаркулем

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
13:44
  • 22
  • 0

Страшная дорожная авария под Челябинском попала на видео.

Водитель легковушки на трассе М-5 пытался обогнать большегруз по встречной, но не успел вовремя вернуться в свой ряд. После мощного удара автомобиль забросило на отбойник. Другие машины резко затормозили - и из-за этого столкнулись друг с другом.

Сообщается, что на спидометре машины, совершавшей обгон, застыла отметка в 120 километров в час. В результате лобового столкновения погибли оба водителя, и женщина-пассажир. Еще одного человека с травмами увезли в больницу.
  • 22
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

60 0
14:33 | denis947
Три человека пострадали в ДТП на Новорязанском шоссе
16 0
14:05 | mreportertv
Автобус и грузовик столкнулись на трассе М4 "Дон" на Кубани
35 0
25.09 11:20 | mreportertv
Фура протащила легковушку несколько сотен метров по дороге в Китае
24 0
24.09 16:33 | Аноним
В Южноуральске в дождь укладывали асфальт
66 3
12.09 14:18 | leonc
Разбитая дорога в городе Чебаркуль Челябинской области