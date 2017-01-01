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Полиция задержала автоугонщика в Омске (ВИДЕО)

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
13:52
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В Омске полицейские очень долго преследовали автоугонщика. Погоню, как и положено в таких случаях, снимали на видео с помощью регистратора.

Преступник пытался уйти от стражей порядка, но в конце концов, его окружили сразу несколько патрулей. Он был вынужден остановиться. Как потом выяснилось, хозяин машины неосмотрительно оставил ключи в замке зажигания. Чем и воспользовался 20-летний парень. Теперь ему грозит тюремный срок.

Кроме того, сообщается, что во время погони он нарушил массу правил дорожного движения - инспекторы составили 11 протоколов и требуют оплатить штрафы.
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