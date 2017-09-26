Автобус и грузовик столкнулись на трассе М4 "Дон" на Кубани
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 14:05
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Сообщается, что авария случилась на трассе М-4 "Дон" в районе посёлка Молькино 26.09.2017, около 01:00. Автобус «Кинг Лонг» следовал из Республики Абхазия в Нижний Новгород. На борту транспортного средства находились паломники - 26 человек, из них два водителя и один экскурсовод. По словам очевидцев, водитель автобуса допустил заднее столкновение с грузовым автомобилем "MAН", который перевозил гравий. От удара большегруз в свою очередь врезался в автомобиль "Тойота".
Как видно на кадрах, автобус превратился в буквально груду искореженного металла. Водитель транспортного средства и двое пассажиров погибли на месте. Ещё два человека скончались при доставлении в районную больницу. По последним данным в результате аварии погибли шесть участников ДТП. А в медицинские учреждения региона доставлены 18 человек. Что стало причиной столкновения - пока неизвестно. По предварительным данным водитель туристического автобуса мог уснуть за рулём.
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