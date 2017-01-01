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Состояние федеральной трассы "Мирный -Якутск" после снегопада (ВИДЕО)

Автор:
Aleksandr_zver.777
Дата публикации:
14:45
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Федеральная трасса в Республике Саха пришла в негодность после первого снега. Об этом сообщает мобильный репортёр, который снял состояние проезжей части на видео.

Как видно на кадрах, дорога отчасти напоминает грязевое месиво. По словам автора видео, в такое состояние проезжая часть пришла после схода первого в этом сезоне снега.

Трасса соединяет город Якутск и посёлок Мирный. Местные жители переживают, что с приходом настоящей зимы состояние дорожного полотна лучше не станет. При этом, люди задаются вопросом: "Почему в столице алмазодобывающего края есть такие плохие дороги?".
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