Состояние федеральной трассы "Мирный -Якутск" после снегопада (ВИДЕО)
- Автор:
- Aleksandr_zver.777
- Дата публикации:
- 14:45
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Как видно на кадрах, дорога отчасти напоминает грязевое месиво. По словам автора видео, в такое состояние проезжая часть пришла после схода первого в этом сезоне снега.
Трасса соединяет город Якутск и посёлок Мирный. Местные жители переживают, что с приходом настоящей зимы состояние дорожного полотна лучше не станет. При этом, люди задаются вопросом: "Почему в столице алмазодобывающего края есть такие плохие дороги?".
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