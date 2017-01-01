Мебельный комбинат загорелся в городе Чехов

"Вода, вода": последствия урагана "Ирма" на юге Флориды сняли на видео

В Астрахани городской пляж превратили в свалку

Пожар произошёл в Эрмитаже в Санкт-Петербурге (ВИДЕО)

Мотоциклист предотвратил попытку суицида на Минском шоссе в Москве

Приближающиеся смерчи напугали экипаж корабля на Дальнем Востоке

Водитель "Porsche" устроил дрифт на газоне у главного здания МГУ

В Сочи после дождя затопило проезжую часть

Новая эстакада открылась через железнодорожные пути Павелецкого направления на юге Москвы

8 человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом на трассе М4 в Видном

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Три человека пострадали в ДТП на Новорязанском шоссе

Три человека пострадали в ДТП на Новорязанском шоссе

Автор:
denis947
Дата публикации:
14:33
  • 60
  • 0

В Люберцах на Новорязанском шоссе в районе д. 10А произошло ДТП, в котором тяжело пострадали три человека. При движении из Москвы столкнулись ВАЗ, Мерседес и грузовой автомобиль. В результате столкновения ВАЗ превратился в груду искареженного металла, один из трех пострадавших оказался зажат в салоне. Прибывшие на место спасатели из Москвы деблокировали пострадавшего. Три санитарных вертолета госпитализировали пострадавших в больницы Москвы.

  • 60
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

16 0
14:05 | mreportertv
Автобус и грузовик столкнулись на трассе М4 "Дон" на Кубани
64 0
21.09 16:53 | LaimeLaim
Экскурсия на подмосковную сыроварню участника гастрономического фестиваля "Золотая осень"
1336 1
25.01 02:22 | voalex
На Новорязанском шоссе в ДТП попал газовоз