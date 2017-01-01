Три человека пострадали в ДТП на Новорязанском шоссе

Автор: denis947 Дата публикации: 14:33

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В Люберцах на Новорязанском шоссе в районе д. 10А произошло ДТП, в котором тяжело пострадали три человека. При движении из Москвы столкнулись ВАЗ, Мерседес и грузовой автомобиль. В результате столкновения ВАЗ превратился в груду искареженного металла, один из трех пострадавших оказался зажат в салоне. Прибывшие на место спасатели из Москвы деблокировали пострадавшего. Три санитарных вертолета госпитализировали пострадавших в больницы Москвы.