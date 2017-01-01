В вестибюле станции метро «Трубная» открылся новый сувенирный магазин

Автор: Гринфельд Павел Дата публикации: 14:42

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26 сентября, в вестибюле станции метро «Трубная» Люблинско-Дмитровской линии открылся новый магазин с сувенирной продукцией Московского метрополитена. В продажу поступили около 400 единиц памятной продукции, выполненной в фирменном стиле московского метро: от ручек, магнитов, статуэток, кружек до чехлов для смартфонов, внешних аккумуляторов, футболок и толстовок с принтами. Также можно приобрести миникарту «Тройка» и «Тройку Стрелку».