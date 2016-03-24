Слишком назойливый кабан преследовал рыбака в Венгрии
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 15:21
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Сначала кабан находился неподалеку. А затем, как видно на кадрах, стал настойчиво обращать на себя внимание и в какой-то момент даже напугал рыбака. Тот решил вернуться в автомобиль, а чтобы отвлечь кабана, бросил ему бутерброд. Но даже тогда непрошеный гость не отстал. Пришлось уезжать, но животное начало преследование, а скоро и вовсе перегородило дорогу, заблокировав машину на несколько десятков минут.
В конце концов, как сообщается, мужчине удалось отделаться от назойливой компании. Он даже вернулся на место, выждав время, и смог все-таки порыбачить.
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