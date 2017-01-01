Последствия ДТП с участием мотоциклиста на Дубининской улице

Автор: tim777 Дата публикации: 18:12

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26 сентября днём на юге Москвы произошло ДТП с участием мотоциклиста. На Дубининской улице столкнулись а/м "Ссанг Ёнг Актион" и мотоцикл "БМВ". Оба транспортных средства двигались по Дубининской улице в сторону улицы Даниловский вал. В районе дома №84 водитель а/м "Ссанг Ёнг" решил повернуть налево на прилегающую территорию. В момент выполнения маневра в автомобиль врезался мотоциклист, который двигался в попутном направлении. От столкновения байкер упал на проезжую часть. По счастливой случайности серьёзных травм он не получил. Со слов очевидцев, водитель а/м "Ссанг Ёнг" перед началом маневра не включил указатели поворота, что косвенно явилось причиной аварии. В результате ДТП аварийный транспорт перекрыл движение трамваев нескольких маршрутов. Вскоре на место ДТП прибыл инспектор ГИБДД, который в оперативном порядке восстановил движение общественного транспорта. По предварительным данным виновником в данном ДТП будет признан водитель а/м "Ссанг Ёнг". При выполнении маневра он не убедился в его безопасности.