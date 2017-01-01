Фургон опрокинулся набок в ДТП на Варшавском шоссе: 1 пострадавший

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На юге Москвы произошло ДТП, в котором пострадал 1 человек. На пересечении дублёра Варшавского шоссе с улицей Дорожная столкнулись фургон "Опель" и мусоровоз "ЗИЛ". Водитель автомобиля "ЗИЛ" завершал проезд перекрёстка, в тот момент на зелёный сигнал светофора по дублёру Варшавского шоссе начал движение автомобиль "Опель". От бокового удара фургон занесло и опрокинуло набок. В результате ДТП травмы получил пассажир фургона. На место ДТП прибыли сотрудники ГИБДД и бригада скорой помощи. После осмотра пострадавшего госпитализировали в одну из больниц города. Окончательные причины ДТП установит группа разбора.