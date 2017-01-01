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Аварийное состояние трассы в Красноярском крае

Автор:
saprykinsanja
Дата публикации:
21:16
  • 12
  • 0

Красноярский край, Богучанский район, участок автодороги Богучаны - Канск.

  • 12
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Комментарии (0)

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