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Фестиваль "Золотая осень" на Кузнецком мосту

Автор:
Uwis
Дата публикации:
19:11
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Рыбный рынок фестиваля “Золотая осень” работает ежедневно на улице Кузнецкий мост (площадка напротив ЦУМа). Здесь посетители могут приобрести свежую рыбу и морепродукты – более 460 наименований из 11 крупнейших рыбопромысловых регионов России. На Рыбном рынке проведут тематические дни барабульки, корюшки, форели, кефали и наваги. Приобрести соответствующие виды рыбы можно будет со значительной скидкой.

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