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След в небе от запуска ракеты над Махачкалой

Автор:
Dushka21
Дата публикации:
21:21
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Сидя во дворе больницы заметили что-то очень необычное. Позже выяснилось, что это след от запуска ракеты с полигона Капустин Яр.

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