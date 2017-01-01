След в небе от запуска ракеты над Махачкалой

Автор: Dushka21 Дата публикации: 21:21

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Сидя во дворе больницы заметили что-то очень необычное. Позже выяснилось, что это след от запуска ракеты с полигона Капустин Яр.