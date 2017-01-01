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След от запуска ракеты над Тюменской области

Автор:
Gubaidula
Дата публикации:
21:06
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26 сентября 2017 года в небе над Тюменью был замечен след от запуска ракеты.

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