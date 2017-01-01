Мебельный комбинат загорелся в городе Чехов

"Вода, вода": последствия урагана "Ирма" на юге Флориды сняли на видео

В Астрахани городской пляж превратили в свалку

Пожар произошёл в Эрмитаже в Санкт-Петербурге (ВИДЕО)

Мотоциклист предотвратил попытку суицида на Минском шоссе в Москве

Приближающиеся смерчи напугали экипаж корабля на Дальнем Востоке

Водитель "Porsche" устроил дрифт на газоне у главного здания МГУ

В Сочи после дождя затопило проезжую часть

Новая эстакада открылась через железнодорожные пути Павелецкого направления на юге Москвы

8 человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом на трассе М4 в Видном

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  На северо-востоке столицы началась 5 волна сноса самостроя

На северо-востоке столицы началась 5 волна сноса самостроя

Автор:
Max_019
Дата публикации:
21:00
  • 40
  • 0

26 сентября в Северо-Восточном административном округе столицы стартовала 5 волна сноса самостроя. В Гостиничном проезде начался демонтаж магазина, который расположен рядом с железнодорожной станцией "Окружная" и строящейся станцией метро "Окружная". Совсем скоро под ковш пойдут и соседние строения. В будущем здесь появится ТПУ, который свяжет железнодорожное кольцо МЦК с одноимённой платформой Савёловского направления и одноимённой станцией метро, которая строится на Люблинско-Дмитровской линии. Его пассажиропоток в часы пик составит 47,6 тыс. пассажиров. Демонтаж всех строений и освобождение территории от мусора должно завершиться в течение месяца.

  • 40
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

7 0
21:34 | Uwis
Две детские игровые площадки открылись на территории спорткомплекса «Лужники»
47 1
25.09 23:24 | Max_019
На ВДНХ началась реставрация шпиля и звезды павильона «Центральный»
105 1
12:22 | reporterA94
В Москве началась пятая волна демонтажа самостроя