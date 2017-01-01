На северо-востоке столицы началась 5 волна сноса самостроя

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26 сентября в Северо-Восточном административном округе столицы стартовала 5 волна сноса самостроя. В Гостиничном проезде начался демонтаж магазина, который расположен рядом с железнодорожной станцией "Окружная" и строящейся станцией метро "Окружная". Совсем скоро под ковш пойдут и соседние строения. В будущем здесь появится ТПУ, который свяжет железнодорожное кольцо МЦК с одноимённой платформой Савёловского направления и одноимённой станцией метро, которая строится на Люблинско-Дмитровской линии. Его пассажиропоток в часы пик составит 47,6 тыс. пассажиров. Демонтаж всех строений и освобождение территории от мусора должно завершиться в течение месяца.