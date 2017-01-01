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Главная  /  Репортажи  /  Две детские игровые площадки открылись на территории спорткомплекса «Лужники»

Две детские игровые площадки открылись на территории спорткомплекса «Лужники»

Автор:
Uwis
Дата публикации:
21:34
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Одна из них находится на холме у Москвы-реки и оформлена в виде пиратского корабля, другая - возле аллеи Славы Главной частью площадки у реки стал большой пиратский корабль со множеством игровых элементов для детей разных возрастов: можно покататься на качелях и посидеть в песочнице, поиграть в моряков и скатиться с горки, побегать по мягким резиновым холмам или покачаться на тарзанке. На второй площадке детей ждут разнообразные игровые комплексы и песочницы, родители оценят площадки для воркаута и пинг-понга, а большой навес защитит посетителей в непогоду.

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