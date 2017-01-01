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Ход работ по реконструкции вестибюля и платформы станции метро «Фили»

Автор:
Max_019
Дата публикации:
22:10
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В конце июня 2017 г. в Московском метрополитене для пассажиров открыли западный вестибюль станции метро «Фили» и платформу по направлению из центра. Одновременно с этим на ремонт закрыли противоположную платформу и вестибюль.

В ходе ремонтных работ на станции обновят инженерное оборудование и коммуникации, установят энергосберегающее освещение. Для удобства пассажиров появятся кассы с возможностью безналичной оплаты проезда, навигация на русском и английском языках.

Прилегающую к станциям территорию благоустроят: расчистят вокруг входов, положат новые тротуары, газоны, посадят деревья, установят урны, фонари и информационные табло. Кроме того, так как станции на данном участке метро открытого типа, вдоль путей планируют установить специальные экраны для защиты жилых кварталов от шума и пыли.

При отделке станций используют материалы отечественных производителей. Помимо этого, вестибюли спрячут под специальным стеклом, уменьшающим нагрев помещений летом и потери тепла зимой.
Все станции Филевской линии оборудуют лифтами для инвалидов и мам с колясками. На станциях «Фили» и «Студенческая» поставят два лифта, по одному на каждую платформу. Из-за этого площадь вестибюлей вырастет так:

- «Фили» - на 84,4 квадратных метра за счёт устройства лифтов на восточном (железнодорожном) вестибюле и пристройки выходов на западном вестибюле;

- «Студенческая» - на 23,8 квадратных метра за счёт пристройки лифтов. У вестибюля появится удобный крытый вход;

- «Пионерская» - на 246 квадратных метра за счёт пристройки лифтов

Основные работы завершатся к середине 2018 г.

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