Ямочный ремонт дорожного покрытия в городе Коврове Владимирской области

Автор: Дмитрий Дата публикации: 23:14

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Все что можно нарушить дорожникам - нарушили. Асфальт укладывают в грязь. К утрамбовке больше всего претензий - рота солдат парадным шагом выполнит эту операцию гораздо лучше. Объективной причиной плохой утрамбовки является образовавшаяся колейность на дороге, для экстренной заделки повреждений дорожного полотна следовало применять иные способы утрамбовки.

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6 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/193966

Владимирская область, г. Ковров, ул. Свердлова