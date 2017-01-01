Ямочный ремонт дорожного покрытия в городе Коврове Владимирской области
- Автор:
- Дмитрий
- Дата публикации:
- 23:14
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Все что можно нарушить дорожникам - нарушили. Асфальт укладывают в грязь. К утрамбовке больше всего претензий - рота солдат парадным шагом выполнит эту операцию гораздо лучше. Объективной причиной плохой утрамбовки является образовавшаяся колейность на дороге, для экстренной заделки повреждений дорожного полотна следовало применять иные способы утрамбовки.Владимирская область, г. Ковров, ул. Свердлова
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