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Ремонтно-реставрационные работы фасада колокольни Новоспасского монастыря в Москве

Автор:
Uwis
Дата публикации:
22:40
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Колокольня Новоспасского мужского монастыря, созданная в конце XVIII века по проекту зодчего Ивана Жеребцова, построена из кирпича, фасады оштукатурены и покрашены в желтый и белый цвета. Здание колокольни, высота которого составляет 80,4 метра, выполнено в классическом стиле и состоит из четырех ярусов. На первом расположены главные ворота монастыря, на втором - храм Преподобного Сергия Радонежского, третий ярус пустует, на четвертом расположена звонница, над которой находятся старинные часы с боем. Венчает сооружение золоченый восьмигранный купол с крестом. Реставрация фасада колокольни Новоспасского монастыря в Москве будет завершена до конца 2017 года, а внутренние работы закончат в 2018 году.

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