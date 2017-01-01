Пранкеры Вован и Лексус в Москве презентовали свою книгу "По ком звонит телефон"
- Автор:
- reporterA94
- Дата публикации:
- 26.09 23:51
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На встрече выступили специальные гости: Виталий Милонов, Вадим Самойлов (вокалист группы «Агата Кристи»), адвокат Сергей Жорин, телеведущий, первый премьер-министр ДНР Александр Бородай, экс-глава МГБ ДНР Андрей Пинчук, украинский журналист Роман Цимбалюк, историк Владимир Корнилов и философ Константин Крылов. Ведущий презентации - журналист Александр Чаленко.
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