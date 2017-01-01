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Главная  /  Репортажи  /  Пранкеры Вован и Лексус в Москве презентовали свою книгу "По ком звонит телефон"

Пранкеры Вован и Лексус в Москве презентовали свою книгу "По ком звонит телефон"

Автор:
reporterA94
Дата публикации:
26.09 23:51
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28 сентября Владимир Краснов и Алексей Столяров были приглашены на мероприятие, которое проходило в Московском Доме Книги на Новом Арбате, где дали журналистам пресс-подход, а затем для всех желающих представили свою книгу «По ком звонит телефон». Пранкеры раскрывают часть своих профессиональных секретов, например, как не пародируя голос заставить собеседника поверить в подлинность персоны, как организовать звонок, выбрать тему разговора и многое другое.

На встрече выступили специальные гости: Виталий Милонов, Вадим Самойлов (вокалист группы «Агата Кристи»), адвокат Сергей Жорин, телеведущий, первый премьер-министр ДНР Александр Бородай, экс-глава МГБ ДНР Андрей Пинчук, украинский журналист Роман Цимбалюк, историк Владимир Корнилов и философ Константин Крылов. Ведущий презентации - журналист Александр Чаленко.

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