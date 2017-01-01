Концерт Дмитрия Маликова на фестивале Круг света в Царицыно

Автор: DELUXE TV Дата публикации: 07:23

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Народный артист России Дмитрий Маликов снова вернулся на фестиваль "Круг света". Талантливый музыкант в прошедший понедельник 25 сентября, традиционно в рамках фестиваля, дал свой роскошный инструментальный часовой концерт. Выступление популярного артиста анонсировалось заранее, поэтому в тот тёплый вечер у Большого Екатерининского дворца собрались не только любители фестиваля, но и поклонники самого певца и музыканта! Несколько лет назад я уже был свидетелем концерта Маликова в Царицыно. То было сто процентнов роскошное выступление, когда синхронно с музыкальной составляющей был задействован видеоряд на фасаде дворца, потрясающая лазерная и световая графика. В этом году, к сожалению, бюджет Круга Света значительно урезан. Ни лазерной, ни световой графики на концерте не было. Тем не менее, сам концерт от этого нисколько не пострадал. Тем более, что видеомеппинг на фасаде дворца был как всегда талантливо и профессионально сделан. Можно вполне не быть фанатом или поклонником известного артиста, но нельзя не признать очевидность его однозначного профессионализма. Живой звук и бережное отношение к нотам, это то, что всегда характеризует концерты Дмитрия Маликова. Его особенная душевность и открытость по отношению к зрителю всегда придаёт его выступлениям непередаваемый шарм и отличительную черту. На состоявшемся концерте Дмитрий Маликов исполнил несколько свежих инструментальных произведений, после чего порадовал публику очень красивыми композициями из своего прошлого альбома "Кафе Сафари". У артиста на Круге Света есть традиция - исполнять одну, но абсолютно свежую премьеру! В этот раз премьерой стала мелодичная композиция с нотками грусти и печали. Артист ещё не нашёл для неё подходящего названия, поэтому у каждого есть возможность предложить музыканту свою версию. В завершении концерта Дмитрий Маликов исполнил свой самый первый и знаменитый хит - "До завтра".