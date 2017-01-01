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Прохладное утро в столице

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
10:40
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В столице значительно похолодало. Сейчас в городе всего +8С и переменная облачность. Днём ожидается +11С.

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