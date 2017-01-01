Девушка прыгнула с 33-го этажа и выжила
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 11:37
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Это - про юную жительницу КНР, которая решила покончить с собой из-за несчастной любви. Вышла на открытую террасу высотки. И, несмотря на увещевания подруг и вызванных этими подругами полицейских, совершила безрассудный шаг вниз.
Впрочем, спасатели, как видно на кадрах, к этому времени уже успели разместить на земле специальную надувную подушку. На неё девушка и приземлилась. Правда, совсем без травм не обошлось: сообщается, что девушку доставили в больницу с переломами.
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