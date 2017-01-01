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Огромный грузовик протаранил пассажирский автобус

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
11:42
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Драматичные кадры из Китая. Снято - камерой наблюдения.

Огромный грузовик - сначала подрезает, а затем и таранит пассажирский автобус. Который выносит на разделительную полосу, где в это время - стоят дорожные рабочие. К счастью, никто из них - не пострадал. Кому-то удалось вовремя отскочить, ну а других транспортное средство - просто не задело.

Как не задело и белый внедорожник: сообщается, что его водителю вообще удалось избежать столкновения лишь каким-то чудом.
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