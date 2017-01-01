Огромный грузовик протаранил пассажирский автобус
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 11:42
-
- 2
Огромный грузовик - сначала подрезает, а затем и таранит пассажирский автобус. Который выносит на разделительную полосу, где в это время - стоят дорожные рабочие. К счастью, никто из них - не пострадал. Кому-то удалось вовремя отскочить, ну а других транспортное средство - просто не задело.
Как не задело и белый внедорожник: сообщается, что его водителю вообще удалось избежать столкновения лишь каким-то чудом.
- 2
Комментарии (0)