Огромный водяной смерч поднялся в нескольких десятках метров от лодки
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 11:53
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Воронка зависла над морской поверхностью - в преддверии шторма. Снимали её, как сообщается, с расстояния в несколько десятков метров: подойти на своём катере ближе автор ролика просто не отважился. Но и отплыть подальше - не торопился. Видимо, зрелище его - заворожило.
И действительно: тут есть, на что посмотреть. Ну а причиной таких явлений, чаще всего, становится высокая влажность - вкупе с сильным ветром.
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