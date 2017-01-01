Лесные пожары бушуют в Калифорнии
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 12:11
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- 19
Судя по кадрам от местных жителей, возгорание - весьма масштабное. Особенно красноречивы - ночные ролики, где хорошо видны огромные языки пламени, искры и красное зарево в тёмном небе.
В то время как днём - видимость, судя по этим кадрам, резко снижается из-за клубов густого дыма.
Что до сухих фактов, то огнём, как сообщается, охвачены не менее тысячи гектаров лесных массивов и кустарников. Двести гектаров - уже выгорели дотла. А взять пламя под контроль - не получается, хотя к тушению уже привлекли несколько сотен пожарных.
- 19
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