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Лесные пожары бушуют в Калифорнии

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
12:11
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Эвакуированы - почти полторы тысячи человек. Закрыты школы и университеты, заблокированы трассы. Всё это - из-за очередных лесных пожаров в Калифорнии.

Судя по кадрам от местных жителей, возгорание - весьма масштабное. Особенно красноречивы - ночные ролики, где хорошо видны огромные языки пламени, искры и красное зарево в тёмном небе.

В то время как днём - видимость, судя по этим кадрам, резко снижается из-за клубов густого дыма.

Что до сухих фактов, то огнём, как сообщается, охвачены не менее тысячи гектаров лесных массивов и кустарников. Двести гектаров - уже выгорели дотла. А взять пламя под контроль - не получается, хотя к тушению уже привлекли несколько сотен пожарных.
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