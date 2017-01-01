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Река кипятка разлилась на улице Ростова-на-Дону

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
12:56
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Переулок Семашко в Ростове-на-Дону превратился в "Сайлент-Хилл". И всё - из-за коммунальной аварии на улице города. Об этом сообщает автор этих кадров, снятых на месте ЧП.

Сообщается, что на на перекрестке улицы Тургеневская и переулка Семашко прорвало трубу с горячей водой. В результате аварии кипяток хлынул на дорогу. Вода, как видно на кадрах, рекой разлилась по проезжей части - на протяжении нескольких десятков метров. От неё шёл густой пар, который облаком поднимался над дорогой.

По словам очевидцев, на место уже прибыли сотрудники коммунальной службы. Они пытаются устранить прорыв в трубопроводе.
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