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Штормовое предупреждение продолжает действовать в Крыму

Автор:
Sargo
Дата публикации:
13:19
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Шквалистый ветер обрушился на села Крыма.

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