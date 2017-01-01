Зима пришла в Норильск (ВИДЕО)
- Автор:
- Maksim1984
- Дата публикации:
- 13:22
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Дороги, тротуары, деревья, крыши домов - всё оказалось под слоем свежевыпавшего снега. На снимке видно, что толщина снежного покрова, укрывшего кузов автомобиля, составляет несколько сантиметров! При этом, осадки продолжают идти.
Интересно, что снег в этом городе срывался и в июле, и в конце августа. Однако этим утром горожане почувствовали приближение самой-настоящей зимы. Впрочем, температура воздуха на улицах Норильска держится около нуля.
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