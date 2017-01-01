Мебельный комбинат загорелся в городе Чехов

"Вода, вода": последствия урагана "Ирма" на юге Флориды сняли на видео

В Астрахани городской пляж превратили в свалку

Пожар произошёл в Эрмитаже в Санкт-Петербурге (ВИДЕО)

Мотоциклист предотвратил попытку суицида на Минском шоссе в Москве

Приближающиеся смерчи напугали экипаж корабля на Дальнем Востоке

Водитель "Porsche" устроил дрифт на газоне у главного здания МГУ

В Сочи после дождя затопило проезжую часть

Новая эстакада открылась через железнодорожные пути Павелецкого направления на юге Москвы

8 человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом на трассе М4 в Видном

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Зима пришла в Норильск (ВИДЕО)

Зима пришла в Норильск (ВИДЕО)

Автор:
Maksim1984
Дата публикации:
13:22
  • 39
  • 0

Зима пришла в Норильск. "Вроде, даже по графику!" - пишет мобильный репортёр, который прислал кадры с по-зимнему снежных улиц города.

Дороги, тротуары, деревья, крыши домов - всё оказалось под слоем свежевыпавшего снега. На снимке видно, что толщина снежного покрова, укрывшего кузов автомобиля, составляет несколько сантиметров! При этом, осадки продолжают идти.

Интересно, что снег в этом городе срывался и в июле, и в конце августа. Однако этим утром горожане почувствовали приближение самой-настоящей зимы. Впрочем, температура воздуха на улицах Норильска держится около нуля.
  • 39
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

12 0
13:19 | Sargo
Штормовое предупреждение продолжает действовать в Крыму
31 0
07:23 | katala
Первый снег в Зейском районе Амурской области
62 0
24.09 09:56 | Ser_Golubtsov
Первый снег в Прокопьевске Кемеровской области
37 0
26.09 23:14 | Дмитрий
Ямочный ремонт дорожного покрытия в городе Коврове Владимирской области
278 2
12.09 13:08 | AntonShceparev
В Башкортостане выпал первый снег (ВИДЕО)