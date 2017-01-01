Зима пришла в Норильск (ВИДЕО)

Автор: Maksim1984 Дата публикации: 13:22

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39 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/193990

Зима пришла в Норильск. "Вроде, даже по графику!" - пишет мобильный репортёр, который прислал кадры с по-зимнему снежных улиц города.Дороги, тротуары, деревья, крыши домов - всё оказалось под слоем свежевыпавшего снега. На снимке видно, что толщина снежного покрова, укрывшего кузов автомобиля, составляет несколько сантиметров! При этом, осадки продолжают идти.Интересно, что снег в этом городе срывался и в июле, и в конце августа. Однако этим утром горожане почувствовали приближение самой-настоящей зимы. Впрочем, температура воздуха на улицах Норильска держится около нуля.