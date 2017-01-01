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Автомобиль наехал на коляски с детьми во Владивостоке

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
13:52
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Два ребёнка пострадали в ДТП во Владивостоке.

Первые кадры видео не предвещают ничего плохого - скорость небольшая, расстояние достаточное, но вдруг - столкновение! Как сообщается, водитель не заметил пешеходов с колясками, потому что смотрел влево. Пострадавшие судя по всему тоже не ожидали ничего подобного и не поспешили уйти с проезжей части.

Сообщается, что в результате дети получили серьёзные травмы. У одного малыша диагностировали сотрясение головного мозга, у второго - ушиб головного мозга средней тяжести.
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