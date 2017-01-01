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Тыквенный фонтан в ГУМе

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
14:43
  • 19
  • 0

В ГУМе фонтан “наполнился” тыквами.

  • 19
  • 0

Комментарии (0)

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