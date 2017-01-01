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Два человека погибли в ДТП на Киевском шоссе

Автор:
Разведчик
Дата публикации:
15:44
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Столкнулись Шкода и грузовик МАН. Шкода двигалась по Киевскому шоссе в сторону области. На 62 километре трассы женщина-водитель, управлявшая иномаркой, стала перестраиваться левее из правого ряда, где велись ремонтные работы. В правом ряду была срезана часть асфальта и левый ряд с правым разделял небольшой выступ. В результате Шкоду занесло и закрутило. Следом за этим машина вылетела на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулась с грузовиком МАН. От сильного удара обе машины получили серьезные повреждения и улетели в кювет. В кювете грузовик опрокинулся на правый бок. Водитель МАНа выбрался из кабины самостоятельно. Мужчина получил ушиб руки и ноги. Помощь ему была оказана на месте. В салоне Шкоды оказались зажаты две женщины, это водитель 1969 года рождения и пожилая пассажирка 1941 года рождения. Обе пострадавшие находились в критическом состоянии и скончались до приезда оперативных служб. Как сообщили в ГИБДД, на автомобиле Шкода была установлена зимняя шипованная резина, которая усугубила стабилизацию машины в заносе. Спасатели деблокировали тела погибших. Эвакуировать разбитые автомобили пришлось при помощи автокрана. Движение на Киевском шоссе в сторону Москвы и области было затруднено на несколько часов.

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