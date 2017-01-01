Мебельный комбинат загорелся в городе Чехов

"Вода, вода": последствия урагана "Ирма" на юге Флориды сняли на видео

В Астрахани городской пляж превратили в свалку

Пожар произошёл в Эрмитаже в Санкт-Петербурге (ВИДЕО)

Мотоциклист предотвратил попытку суицида на Минском шоссе в Москве

Приближающиеся смерчи напугали экипаж корабля на Дальнем Востоке

Водитель "Porsche" устроил дрифт на газоне у главного здания МГУ

В Сочи после дождя затопило проезжую часть

Новая эстакада открылась через железнодорожные пути Павелецкого направления на юге Москвы

8 человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом на трассе М4 в Видном

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Ажиотаж в парке "Зарядье" спал спустя почти месяц после открытия

Ажиотаж в парке "Зарядье" спал спустя почти месяц после открытия

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
16:51
  • 8
  • 0

В парке "Зарядье" не так много народу как пару недель назад, ажиотаж спал.

  • 8
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

8 0
16:50 | LaimeLaim
Работы по благоустройству Болотной набережной
17 0
15:55 | LaimeLaim
Фермерская ярмарка в ГУМе
51 0
02.01 22:21 | LaimeLaim
Горожане и гости столицы потянулись в центральную часть столицы
50 0
12.09 17:25 | LaimeLaim
Горожане и гости столицы с интересом изучают новый парк "Зарядье"