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Главная  /  Репортажи  /  Пункт раздельного сбора отходов в Анадырском проезде

Пункт раздельного сбора отходов в Анадырском проезде

Автор:
Uwis
Дата публикации:
17:20
  • 19
  • 1

Пункт раздельного сбора отходов в Анадырском проезде.

  • 19
  • 1

Комментарии (1)

  • Max_019
    18:40
    И что с ним не так? Такие уже 100 лет везде стоят.
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