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Главная  /  Репортажи  /  Место, где неизвестные бросили коктейль Молотова в мемориал Буданову

Место, где неизвестные бросили коктейль Молотова в мемориал Буданову

Автор:
reporterA94
Дата публикации:
17:19
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В центре столицы двое неизвестных бросили бутылку с зажигательной смесью в мемориальную плиту, установленную в память о полковнике Юрии Буданове на Комсомольском проспекте, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах..Стоит отметить, что практически никто из местных жителей не знает про ночной инцидент, некоторые лишь видели, что на утро у памятника стоят несколько сотрудников полиции. Однако нашёлся человек, который вышел из своего подъезда незадолго до случившегося и, по его словам, увидел, как недалеко от мемориала стоят женщина в сером хиджабе, где видны были лишь только её глаза, а рядом с ней мужчина в спецодежде сенего цвета со светоотражающими полосками. Также он сообщил, что заметил, как они что-то перемешивали, держа в руках бутылку с жидкостью неизвестного происхождения. "Я подумал, что это пиво или алкоголь и не обратил внимания, что они делали дальше и куда направились", добавил он. Стоит подчеркнуть, что никакого последующего взрыва, хлопка и прочего шума он не слышал и не видел какого-либо огня или пожара. Узнал о случившемся он только днём, посредством новостей. В нескольких метрах от мемориала расположены две камеры, одна из которых круговая, а другая направлена в сторону въезда во двор. Также напротив самого мемориала камера наружного наблюдения закреплена на доме, и на соседнем доме расположено ещё нескольких наружных камер. В данный момент участковый окрашивает возможных свидетелей. Выявляются все обстоятельства произошедшего.

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