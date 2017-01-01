ДТП с участием трёх автомобилей заблокировало движение транспорта в Малокалужском переулке

Автор: tim777 Дата публикации: 17:27

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27 сентября днём на юге Москвы произошло ДТП с участием трех автомобилей. В Малокалужском переулке столкнулись "Тойота Камри", "Ниссан Тиана" и "Ауди". Водитель а/м "Тойота" двигался по Малокалужскому переулку со стороны Донской улицы. С прилегающей территории дома №2 стр.5 на дорогу выехал а/м "Ниссан", водитель которого вероятно не заметил двигавшуюся "Тойоту". Автомобили столкнулись. От удара а/м "Ниссан" отбросило правее на припаркованный а/м "Ауди". В результате ДТП все автомобили получили различные механические повреждения и фактически перекрыли движение транспорта по переулку. Водители вынуждены сдавать задним ходом и искать пути объезда. В настоящий момент участники ДТП ожидают прибытия инспекторов ГИБДД для оформления происшествия. По предварительной информации ДТП произошло из-за невнимательности водителя а/м "Ниссан" - при выезде со двора он должен был уступить дорогу двигавшемуся транспорту.