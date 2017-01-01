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В столице продолжает холодать

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
17:39
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Солнце уже выглядывает реже, на улице прохладно и ветер уже не теплый. Воздух едва прогрелся до +11С.

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Комментарии (0)

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