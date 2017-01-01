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Новая дорожная разметка на Лубянской площади

Автор:
Uwis
Дата публикации:
17:53
  • 32
  • 1

Новая дорожная разметка на Лубянской площади.

  • 32
  • 1

Комментарии (1)

  • tim777
    18:43
    Это старая "вафельница", а не новая дорожная разметка.
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