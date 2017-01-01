Мебельный комбинат загорелся в городе Чехов

"Вода, вода": последствия урагана "Ирма" на юге Флориды сняли на видео

В Астрахани городской пляж превратили в свалку

Пожар произошёл в Эрмитаже в Санкт-Петербурге (ВИДЕО)

Мотоциклист предотвратил попытку суицида на Минском шоссе в Москве

Приближающиеся смерчи напугали экипаж корабля на Дальнем Востоке

Водитель "Porsche" устроил дрифт на газоне у главного здания МГУ

В Сочи после дождя затопило проезжую часть

Новая эстакада открылась через железнодорожные пути Павелецкого направления на юге Москвы

8 человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом на трассе М4 в Видном

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Надземный пешеходный переход готовится к вводу через пути Ярославского направления в Москве

Надземный пешеходный переход готовится к вводу через пути Ярославского направления в Москве

Автор:
Max_019
Дата публикации:
19:54
  • 34
  • 0

Новый крытый пешеходный мост над железнодорожными путями Ярославского направления возвели и готовят к вводу в эксплуатацию в районе 1-го Рижского переулка (между станциями Москва-3 и Маленковская). Интенсивность движения поездов на ветке скоро возрастёт – на Ярославском направлении сегодня строится пятый главный путь. Это позволит увеличить количество пригородных поездов и скорость их движения, электрички станут ходить чаще. Возросший объём движения просто не позволит пассажирам выходить на железнодорожные пути: это станет слишком опасно. После ввода нового моста в эксплуатацию существующий наземный пешеходный переход (настил со светофором) планируется демонтировать. Новый мост откроется в начале октября.

  • 34
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

18 0
19:56 | Uwis
В "Аптекарском огороде" появилась 100-метровая "Кулиса из кустарников"
138 2
26.09 21:00 | Max_019
На северо-востоке столицы началась 5 волна сноса самостроя
33 0
25.09 17:02 | Artem_077
Облицовочные работы подземного пешеходного перехода на Щёлковском шоссе