Надземный пешеходный переход готовится к вводу через пути Ярославского направления в Москве

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Новый крытый пешеходный мост над железнодорожными путями Ярославского направления возвели и готовят к вводу в эксплуатацию в районе 1-го Рижского переулка (между станциями Москва-3 и Маленковская). Интенсивность движения поездов на ветке скоро возрастёт – на Ярославском направлении сегодня строится пятый главный путь. Это позволит увеличить количество пригородных поездов и скорость их движения, электрички станут ходить чаще. Возросший объём движения просто не позволит пассажирам выходить на железнодорожные пути: это станет слишком опасно. После ввода нового моста в эксплуатацию существующий наземный пешеходный переход (настил со светофором) планируется демонтировать. Новый мост откроется в начале октября.