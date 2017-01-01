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На западе столицы завершилась реконструкция Крылатской улицы

Автор:
Max_019
Дата публикации:
22:15
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Очень хорошая новость для автомобилистов. На западе столицы завершилась реконструкция Крылатской улицы на участке от Рублёвского шоссе до улицы Нижние Мнёвники. До реконструкции на данном участке дороги было по две полосы в каждую сторону. После реконструкции число полос возросло до трёх в каждую сторону. Потоки теперь разделяет металлический отбойник.

Данный участок дороги входит в южный участок Северо-Западной хорды.

Помимо расширения дороги строители возвели мост поперёк Крылатской улицы, который соединяет 2 района: Крылатское и Кунцево. Мост имеет по 2 полосы в каждом направлении и с него можно съехать как налево, так и направо. Автомобилисты будут тратить намного меньше времени, чтобы попасть с улицы Крылатские Холмы на 2-ю Крылатскую улицу и обратно.

Также идёт реконструкция соседних улиц: Кубинка, Боженко и Толбухина. Строительство Северо-Западной хорды закончится в 2018-м году.

Северо-Западная хорда – трасса, которая вместе с Северо-Восточной хордой и Южной рокадой станет альтернативой Четвёртому транспортному кольцу. Ожидается, что она объединит территории четырёх округов города – Западного, Северо-Западного, Северного и Северо-Восточного. Протяжённость магистрали составит около 20 км. Она протянется от Сколковского до Ярославского шоссе и разгрузит центральную часть города, связав периферийные районы.

О том, как проходила реконструкция, можно посмотреть здесь
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