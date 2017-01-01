Строительство станции «Лужники» новой канатной дороги через Москва-реку

Автор: Uwis Дата публикации: 00:13

20

20 0

Станцию «Лужники» сделают из отполированных стальных панелей и ударопрочного стекла, в фасаде которого будет отражаться окружающий пейзаж. Это будет прямоугольное здание со стеклянным первым этажом и легкими навесными рельефными фасадами из перфорированных металлических панелей. Ночью станция будет эффектно подсвечиваться. Станция рассчитана на обслуживание порядка 1,6 тысячи человек в час. На первом этаже будут работать кассы, кафе и торговые киоски. На втором - организована посадка и высадка пассажиров. Для маломобильных групп граждан установят лифт. Навес над пассажирской зоной будет стеклянным, а потому днем там будет светло и солнечно. Недавно утвердили проекты двух других станций канатной дороги и там сейчас начинаются работы.