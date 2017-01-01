Международный фестиваль "Круг света" завершился ярким и незабываемым 30-минутным японским фейерверком

Автор: Гринфельд Павел Дата публикации: 00:10

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51 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/194028

Московский международный фестиваль "Круг света" завершился ярким и незабываемым 30-минутным японским пиротехническим шоу, не имеющее аналогов в России. С четырёх барж, установленных в акватории Большого Строгинского затона, были запущены сотни пиротехнических зарядов, самый крупный из которых, 600 мм калибр, никогда ранее не был представлен в России.Японские фейерверки уникальны по своим свойствам и не и. меют аналогов в мире. Они превосходят по своей цветности и яркости другие фейерверки, а процесс ручного производства, передающийся испокон веков, делает каждый снаряд истинным произведением искусства.