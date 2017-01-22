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Закрытие VII Московского Международного фестиваля "Круг света 2017" в Строгино (фото)

Автор:
mars66
Дата публикации:
04:15
  • 14
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VII Московский Международный фестиваль "Круг света 2017" закончился японским пиротехническим шоу.

  • 14
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