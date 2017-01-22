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Завершение фестиваля"Круг света" в Строгинской пойме

Автор:
Стрелец
Дата публикации:
04:33
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С 23 по 27 сентября 2017 года в Москве проходил седьмой фестиваль впечатлений - "Круг Света".

Финалом фестиваля 27 сентября стал грандиозный фейерверк - первое в России шоу японской пиротехники. Для этого на воде установили четыре баржи, на которых разместились пиротехнические установки. Заряды японских фейерверков значительно больше обычных, каждый делается вручную. И рисунок получается индивидуальным. Раскрываются они на высоте около 500 метров, а диаметр световых куполов составляет почти 240 метров. У японских фейерверков идет совсем другое раскрытие шара, он по другому летит и шоу строится по другому. Если европейцы, россияне больше за то, чтобы небо покрыть большим числом зарядов, и они быстро вылетают, то японцы напротив — созерцают. Летит один заряд, раскрывается шар и это уже часть шоу, потому что это очень красиво.

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