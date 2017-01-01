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Главная  /  Репортажи  /  В Красноярске загорелся трамвай

В Красноярске загорелся трамвай

Автор:
bekphono
Дата публикации:
07:49
  • 21
  • 1

В Красноярске на проспекте имени Газеты Красноярский Рабочий загорелся трамвай.

  • 21
  • 1

Комментарии (1)

  • MR_Denis
    04.09 05:14
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